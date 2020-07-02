Çağrı'nın yeni tarzı dikkat çekti
'Dip' adlı şarkısıyla büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı Çağrı, müzikal yeniliklerinin yanı sıra imajındaki değişikliklerle de dikkat çekiyor
02.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:34
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yeni tarzını gözler önüne seren başarılı sanatçı, takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.
Diğer taraftan yeni şarkı çalışmalarını sürdüren Çağrı, salgın dönemi üretimine odaklanarak geçiriyor.
Kaynak: Snob Magazin