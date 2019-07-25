Çağrı'nın iç dünyası "KOZA" yayında

Çağrı'nın iç dünyası "KOZA" yayında

Baştan sona görsel ve işitsel olarak dizayn edilen ve Çağrı'nın iç dünyasına bir yolculuk olma özelliği taşıyan albüm; geniş ve başarılı bir ekiple hazırlanan titiz bir çalışmanın ürünü.

Çağrı'nın iç dünyası

Hem müzikal, hem hikaye ve senaryo hem de görsel olarak birbirinden ilham alan disiplinler arası sanat projesi.

9 şarkı ve video klipten oluşan bu görsel albümün hikayesi;

9 kısıma bölünerek, hayatın tüm renklerini ve notalarını izleyici/ dinleyiciye bir film niteliğinde aktarmaktadır. Hikayenin her bir bölümünü, akışını oluşturan bu 9 basamak, birbirini izleyen şarkılarla iç içedir.

Kaynak: Bültenler
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