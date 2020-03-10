Çağrı merkezleri sektörünün pazar büyüklüğü 7,5 milyar TL oldu
Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü, "Çağrı merkezi sektörünün pazar büyüklüğü 2019'da önceki yıla göre yüzde 21 büyüme ile 7,5 milyar TL'ye, sağladığı istihdam 115 bin kişiye ulaştı.
10.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:03
Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü, "Çağrı merkezi sektörünün pazar büyüklüğü 2019'da önceki yıla göre yüzde 21 büyüme ile 7,5 milyar TL'ye, sağladığı istihdam 115 bin kişiye ulaştı." dedi.
Kaynak: Dunya.com