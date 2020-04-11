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Sigorta, Ekonomi

Çağrı merkezleri eve taşınıyor

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışmaya başlayan işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

11.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:37
Çağrı merkezleri eve taşınıyor

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışmaya başlayan işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

İşletmelerin dijital iş ortağı olarak onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Vodafone Business, Tur Assist'in iletişimini buluta taşıdığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu şirket, Bulut Santral Çözümü'yle iletişim altyapısı, yönetim ve bakım maliyetlerini ortadan kaldırırken fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanabiliyor. Şirketin dışarıdan hizmet sağladığı otomotiv, finans, sigorta, konut, sağlık başta olmak üzere geniş yelpazedekihizmet sağlayıcıları çağrıları artık 24 saat kesintisiz yanıtlayabilirken şirket merkezindeki personel de evlerinden çalışarak işyerindeymiş gibi çağrılara yanıt verebiliyor.

Şahin: "Bu olağanüstü dönemde her şirketin ihtiyacına göre dijitalleşmelerinde yanındayız"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelere koronavirüs yüzünden yaşanan olağanüstü dönemde ihtiyaçlarına uygun ve çevik çözümler sunduklarını söyledi.Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

"Ülke olarak bu salgını hep birlikte en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Vodafone Business olarak işletmelerin bu zorlu dönemde iş kaybı yaşamaması için kesintisiz iletişim ve data hizmetinin yanı sıra üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetmelerini ve kesintisiz sürdürmelerini sağlıyoruz. Tur Assist de çalışanlarının ve hizmet sağlayıcılarının sağlığını korumak, işlerinin sürekliliğini sağlamak için Vodafone Business'ı tercih etti.Biz de onların ihtiyaçlarına cevap veren Bulut Santral çözümümüzü sunduk. Üç gün içinde birlikte çalıştıkları 360 hizmet sağlayıcı için Bulut Santral uygulaması kuruldu, testler yapıldı ve sistem devreye girdi. Tam hizmet sağlayıcıları artık müşterilerden gelen çağrıları mobil uygulama üzerinden nerede olurlarsa olsunlar karşılayabiliyor. Çağrılar kaçırılmadığı gibi hizmet sağlacılar uzaktan çalıştığı için Tur Assist'in yöneticileri ve personeli de artık evden çalışıyor. Hem Vodafone hem de Tur Assist'in dijitalleşme vizyonu, değişen koşullara hızlı adapte olma yeteneği ve iş güvenliği ile çalışan memnuniyetine önem vermesi bu projenin hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağladı. Vodafone Business olarak insanların ve işletmelerin hayatlarını iyileştiren teknolojiler üretmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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