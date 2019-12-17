Çağrı merkezini arayan vatandaşlara Başkan Yıldız sürprizi

17.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:58

Beyoğlu Belediyesinin 7/24 hizmet veren İletişim Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Yıldız, vatandaşlardan gelen telefonlara cevap vererek talep ve önerilerini dinledi.



Beyoğlu Belediyesi 7/24 hizmet veren İletişim Merkezi ile vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Akıllı Kent Otomasyonu sistemi ile hizmet veren İletişim Merkezini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra vatandaşlardan gelen telefonlara cevap veren Başkan Yıldız, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Talep ve önerilerini doğrudan Başkan Yıldıza aktarma imkanı bulan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.



Merkezde çağrı merkezinden gelen aramalar ile faks ve e-posta olarak gelen tüm çağrılar tek bir sistemde toplanıyor. Çağrı Merkezi ve Akıllı Kent Otomasyon Sistemi ile entegre çalışan yazılım sayesinde vatandaşların numaralarının otomatik olarak görülmesi ve tek ekrandan vatandaşın bu serviste görülebilecek tüm işlemlerinin yapılması mümkün oluyor. Bu sayede vatandaşlar borç sorgulama, borç ödeme, aktivite başvurusu ve şikayet başvurusu gibi birçok işlemi hızlı bir şekilde yapabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA