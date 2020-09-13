Çağrı Merkezi Sektöründe Bulut Teknolojisi Hangi Avantajları Sağlıyor?
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Çağrı Merkezi Sektöründe Bulut Teknolojisi Hangi Avantajları Sağlıyor?

Tecmony Kurucusu Ceyhun Güler, çağrı merkezi sektöründe bulut teknolojisinin sağladığı avantajları açıkladı.

Çağrı Merkezi Sektöründe Bulut Teknolojisi Hangi Avantajları Sağlıyor?
13.09.2020 02:00 | Son Güncelleme: 13.09.2020 02:04

Tecmony Kurucusu Ceyhun Güler, çağrı merkezi sektöründe bulut teknolojisinin sağladığı avantajları açıkladı.

Bulut sisteminin, bir sunucunun başka bir yerdeki sunucuya konumlandırıldığını ve herkesin erişebildiğini söyledi. Veri tabanı hazır halde olup dünyanın farklı noktalarında bulunan sunucularda verilerin toplandığını ve istenildiği zaman diğer sunucudan erişimin sağlandığını belirten Güler, kullanıcıya kesintisiz hizmet sağlandığını, herhangi bir yerde ve herhangi bir durumda servis erişiminin kesilmediğini böylelikle müşterinin etkilenmediğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

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