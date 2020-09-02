Çağrı Merkezi'ndeki ilk çağrıya Vali Bilmez cevap verdi Çağrı Merkezi'ndeki ilk çağrıya Vali Bilmez cevap verdiVAN'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan 112 Çağrı Merkezi, aktif hizmet sunmaya başladı.

Çağrı Merkezi'ndeki ilk çağrıya Vali Bilmez cevap verdi

VAN'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan 112 Çağrı Merkezi, aktif hizmet sunmaya başladı. Acil yardım numaralarının tek numarada birleştiği 112 Çağrı Merkezi'nde ilk çağrıları kabul eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çağrı Merkezi'mizde günde yaklaşık 7 bin çağrı alınıyor. Bu çağrı merkezi hizmete başladıktan sonra asılsız ihbarlarda da ciddi azalmalar yaşandı dedi.

Edremit'te yapımı tamamlanan, tam donanımlı, 3 katlı 112 Çağrı Merkezi, aktif hizmet sunmaya başladı. 155 Polis, 156 Jandarma, 110 İtfaiye, 112 Ambulans, 177 Orman Yangın, 122 AFAD acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştiren ve Türkiye'nin 50'nci '112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı kabulüne başlandı. Acil yardım hizmeti veren numaraların tek merkezde toplanmasını, kurumlar arasındaki sevk ve koordinasyonu artırıp, ekiplerin olay yerine daha hızlı müdahalesini amaçlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, ilk çağrıyı Vali Mehmet Emin Bilmez karşıladı. Başkale ilçesinde çıkan yangın ile Gevaş ilçesinde izolasyonda olan 2 vatandaşın çağrılarını kabul eden Vali Bilmez, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini söyleyerek, arayanlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

'TÜRKİYE'DE 50'NCİ ÇAĞRI MERKEZİ'

Vali Bilmez, daha önce bir sürü numarayı arayan vatandaşın acil işleri için artık tek numaradan yardım isteyebileceğini belirterek, 112 Çağrı Merkezi'miz bütün numaraların tek numarada birleştiği bir merkez. Bu merkez, Türkiye'de faaliyete geçen 50'nci çağrı merkezimiz. Bugün itibariyle de ilimizde çağrı almaya başladık. Artık bundan sonra vatandaşlarımız bütün çağrılarını tek bir numaradan yapacaklar. Burada ön karşılayıcılarımız var. Bunlar gelen çağrıyı ilgili kuruma, ilgili yetkiliye aktarıyor. Onlar da gerekli müdahalenin yapılması için ne gerekiyorsa onunla harekete geçiliyor. Bu binamız modern bir bina. Gevaş ilçesinde izolasyonda olan bir vatandaş ile Başkale ilçesinde meydana gelen ahır yangını ile ilgili çağrı aldık. Bu çağrıları hemen ilgili kuruma yönlendirdik dedi.

GÜNDE 7 BİN ÇAĞRI ALINIYOR

112 Acil Çağrı Merkezi'nin resmi açılışı için henüz planlamanın öngörülmediğini söyleyen Vali Bilmez, Fiili çalışmaya başladı. Günlük ortalama 7 bin çağrı alınıyor. Erzurum'la kıyaslandığında hemen hemen neredeyse 2 katı. Merkez devreye girdikten sonra asılsız ihbarlarda ciddi azalmalar yaşandı. Sebebi, bütün kayıtlar arkadan muhafaza ediliyor. Onların takibi yapılıp, kişinin aradığı yerin konumu da otomatik olarak sisteme düşmekte. Görüşmeler kaydedilmekte, telefon numaraları da muhafaza edilmektedir. Burada ilgili kurumlardan 90 personel 24 saat esasına göre vardiyalı çalışıyor. Buraya yeni bir eleman alımı olmadı. İlgili kurumlarda çalışan personel burada görev yapıyor diye konuştu

Kaynak: DHA