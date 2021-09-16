Çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleşti. Acil çağrı hizmetlerinin Hakkari'de daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Akbıyık, "112 Çağrı Merkezi; bilindiği gibi '155', '156', '112' ve '177' gibi kurumların çağrı merkezlerinin toplandığı yerdir. Olaylara daha koordineli, daha hızlı müdahale ediyoruz. Aynı zamanda güvenlik merkezimizde burada var. Bu toplantı ile onlarda gerekli koordinasyon, eksikleri konuları tek tek arkadaşlarla görüşüp, tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar ile ilgili kurum amirleri katıldı. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Devlet Bahçeli Mansur Yavaş
Magazin Serenay Sarıkaya Düm Tek Tek
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Marcao Mesut Özil Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çağrı merkezi koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 01:50:31. #1.12#