Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler
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Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Konferans Salonu'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Akbıyık, yaptığı konuşmada, 112 Çağrı Merkezinin tüm kurumların çağrı merkezlerinin toplandığı yer olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 81 ilde çağrı merkezlerinin oluşturulduğunu ifade eden Akbıyık, "Hakkari'de de bu merkez yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçti. Olaylara daha koordineli, daha hızlı müdahale ediyoruz. Aynı zamanda güvenlik merkezimiz de burada var. Bu toplantı ile onlarda gerekli koordinasyon, eksikleri konuları tek tek arkadaşlarla görüşüp, tedbirlerimizi alacağız." diye konuştu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hakkari'de 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler
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