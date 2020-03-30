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Eintracht Frankfurt, Almanya, Futbol, Spor

Çağrı Karakuş: Almanya'da liglerin ne zaman başlayacağı yakında netleşecek

Almanya'da Eintracht Frankfurt 2'de forma giyen Çağrı Karakuş, Alman futbol liglerinin başlayacağı tarihin, bu ay sonu yapılacak toplantıda belli olacağını söyledi.

30.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:02
Çağrı Karakuş: Almanya'da liglerin ne zaman başlayacağı yakında netleşecek

Almanya'da Eintracht Frankfurt 2'de forma giyen Çağrı Karakuş, Alman futbol liglerinin başlayacağı tarihin, bu ay sonu yapılacak toplantıda belli olacağını söyledi.

1995 Hollanda doğumlu futbolcu, koronavirüs salgınından dolayı idmanlarını kondisyonerlerin verdiği program çerçevesinde evinde gerçekleştirdiğini ifade ederken, evden çıkmamaya özen gösterdiklerini ifade etti. Çağrı Karakuş, şunları söyledi: "Kendimizi hazır tutmak için kondisyonerimizin verdiği programı her gün evde uyguluyoruz. Kulüp olarak da koronavirüs için önlemler aldık, Herkesin aldığı tedbirlerle hemen hemen bizimkiler de aydı. Bu süreçte evden çıkmamaya çalışıyoruz. Ayrıca takımımızda da yapılan testler negatif sonuç verdi. Bu yönden de mutluyuz."

Öte yandan Alman takımında forma giyen futbolcu, liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili ise, "Almanya'da ligleri 5 Nisan'a kadar ertelemişlerdi ancak son gelen bilgiye göre, bu ayın sonunda yapılacak toplantıda net bir karar verilecek. Vakaların devam etmesinden dolayı sürecin uzayacağı ve liglerin en erken mayıs ayında başlayacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çağrı Karakuş'un açıklamaları


Kaynak: DHA

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