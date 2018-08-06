Çağrı Heyetinden "Sayılarla Oynandı" Açıklaması

CHP'de kurultay talep eden çağrı heyeti, "Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) genel merkezimize teslim edilmiştir. Buna rağmen olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Çağrı heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimleri sonrasında gerek parti örgütünün gerek partiye oy veren ve onu umut olarak görmek isteyen milyonların isteği doğrultusunda kurultay talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Buna "Değişim ve Umut Kurultayı" adı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) genel merkezimize teslim edilmiştir. Buna rağmen olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır.

Olağanüstü kurultay talebimizin 'kim gitsin, kim kalsın, kim kalksın, kim otursun' sorularına indirgenmemesi gerektiğinin altını defalarca çizdik. Değişim talebimizin temeli, partimizin siyasi-ideolojik çizgisinin netleşmesi, yeni bir yönetim anlayışının belirlenmesi ve bir kadro hareketinin oluşmasıydı. Bugün hala bu noktada ısrarcıyız. Olağanüstü kurultayın yapılmasına engel olarak yerel seçim sürecinin gösterilmesi gerçekle bağdaşmayan, bahane niteliğindedir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde partimizin almış olduğu yüzde 22,6'lık sonucun analizini yapmamış, öz değerlendirme yapmaktan kaçan bir siyasi anlayış 'yerel seçimlere hazırız' diyerek sadece ve sadece kendisini aldatmaktadır. 24 Haziran seçim sonuçları sadece bugünün değil, CHP'de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğinin eseridir."

CHP'nin mevcut yönetiminin, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrar ettiği vurgulanan açıklamada, "Mevcut MYK'nin değiştirilmesi sorunların bir kez daha halı altına süpürülmesi olacaktır. Bugün Türkiye'de yeni bir siyasete, yeni bir muhalefet biçimine olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, meclisi de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Yarıdan fazlası kurultay talep etmektedir"

Olağanüstü kurultay talebinin bugün sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir talep, bir çığlık olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atanmış değil, seçilmiş delegelerimizin yarıdan çok fazlası olağanüstü kurultay talep etmektedirler. CHP'yi umut bağlayan milyonlarca seçmen 'değişim ve umut' talebini desteklemektedir. Bu nedenle partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye'yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır. Olağanüstü kurultayla eş zamanlı olarak, gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi gerçekleştirmemize imkan tanıyacak Tüzük Kurultayı ve partimizin siyasi hattını netleştirecek program kurultayı için de somut takvim açıklanmalıdır. Bu tarihi sorumluluğu bugün olduğu gibi yarın da üstleneceğimizi ve üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."