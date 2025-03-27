Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çağrı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çağrı konusu, özeti ve Çağrı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çağrı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Çağrı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çağrı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çağrı konusu nedir, Çağrı oyuncuları kimler ve Çağrı özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çağrı, 6. yüzyılda Mekke'de Cahiliye Devri hüküm sürerken Hz.Muhammed'in Hz. Cebrail'den aldığı vahiyle insanları tek ve yegane tanrı olan Allah'a iman etmeye davet etmesini konu ediniyor. Vahiyden önce şehirde köle ticareti, alkol tüketimi ve yeni doğan kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi kötü alışkanlıklar yaygındı. Hz. Muhammed, Hz. Cebrail'in ziyaretiyle insanları Allah'a tapmaya davet ederek şehrin yönetimindeki vahşi uygulamalara karşı çıkar.
Müslümanların ordusu, deneyimsiz olmasına rağmen Bedir Savaşı'nı kazanır. Uhud Savaşı'ndan sonra 10 yıllık bir barış anlaşması kabul edilir ve bu süre İslam'ın yayılması için değerlendirilir. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu ve Allah'tan başka tanrı olmadığı haberi, hızla Arap yarımadasına yayılır.
ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Hamza rolünde Anthony Quinn
Hind bint Utbe rolünde Irene Papas
Ebu Süfyan rolünde Michael Ansara
Bilâl-i Habeşî rolünde Johnny Sekka
Hâlid bin Velîd rolünde Michael Forest
Ebu Talib rolünde André Morell
Ammar bin Yasir rolünde Garrick Hagon
Zeyd rolünde Damien Thomas
Ebû Cehil rolünde Martin Benson
Utbe bin Rebîa rolünde Robert Brown
Sümeyye rolünde Rosalie Crutchley
Ümeyye bin Halef rolünde Bruno Barnabe
Cafer bin Ebu Talib rolünde Neville Jason
Abdullah bin Üvey bin Selül rolünde John Bennett
Amr bin Âs rolünde Donald Burton
Necaşi rolünde Earl Cameron
Velid bin Utbe rolünde George Camiller
Süheyl bin Amr rolünde Nicholas Amer
Mus'ab bin Umeyr rolünde Ronald Chenery
Bera bin Mâlik rolünde Michael Godfrey
Ubade bin Samit rolünde John Humphry
Yasir rolünde Ewen Solon
Ebu Leheb rolünde Wolfe Morris
Herakleios rolünde Ronald Leigh-Hunt
İpek tüccarı rolünde Leonard Trolley
Şair Sinan rolünde Gerard Hely
Ebu Huzeyfe rolünde Habib Ageli
Dişsiz adam rolünde Peter Madden
II. Hüsrev rolünde Hasan el-Cundi
İkrime rolünde Abdullah Lamrani
Ümmü Cemil rolünde Elaine Ives-Cameron
ÇAĞRI FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
1976 yapımı film, İslam dininin, peygamberi olan Muhammed'in önderliğinde doğup yayılmasını anlatmaktadır. Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir. Filmde Peygamber Muhammed'in yüzü hiç gösterilmemiş, sadece bazı olaylar onun gözüyle gösterilmiştir.
Ayrıca filmin Ar Risâlah adlı Arap versiyonu da, Çağrı filmiyle aynı anda çekilmiştir. Türkiye'de bu film patlama yapmıştır.
Film, 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla IMDb Top 250 listesine 121. sıradan girmiştir.