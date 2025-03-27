Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çağrı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çağrı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çağrı konusu nedir, Çağrı oyuncuları kimler ve Çağrı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çağrı, 6. yüzyılda Mekke'de Cahiliye Devri hüküm sürerken Hz.Muhammed'in Hz. Cebrail'den aldığı vahiyle insanları tek ve yegane tanrı olan Allah'a iman etmeye davet etmesini konu ediniyor. Vahiyden önce şehirde köle ticareti, alkol tüketimi ve yeni doğan kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi kötü alışkanlıklar yaygındı. Hz. Muhammed, Hz. Cebrail'in ziyaretiyle insanları Allah'a tapmaya davet ederek şehrin yönetimindeki vahşi uygulamalara karşı çıkar.

Müslümanların ordusu, deneyimsiz olmasına rağmen Bedir Savaşı'nı kazanır. Uhud Savaşı'ndan sonra 10 yıllık bir barış anlaşması kabul edilir ve bu süre İslam'ın yayılması için değerlendirilir. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu ve Allah'tan başka tanrı olmadığı haberi, hızla Arap yarımadasına yayılır.



ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Hamza rolünde Anthony Quinn

Hind bint Utbe rolünde Irene Papas

Ebu Süfyan rolünde Michael Ansara

Bilâl-i Habeşî rolünde Johnny Sekka

Hâlid bin Velîd rolünde Michael Forest

Ebu Talib rolünde André Morell

Ammar bin Yasir rolünde Garrick Hagon

Zeyd rolünde Damien Thomas

Ebû Cehil rolünde Martin Benson

Utbe bin Rebîa rolünde Robert Brown

Sümeyye rolünde Rosalie Crutchley

Ümeyye bin Halef rolünde Bruno Barnabe

Cafer bin Ebu Talib rolünde Neville Jason

Abdullah bin Üvey bin Selül rolünde John Bennett

Amr bin Âs rolünde Donald Burton

Necaşi rolünde Earl Cameron

Velid bin Utbe rolünde George Camiller

Süheyl bin Amr rolünde Nicholas Amer

Mus'ab bin Umeyr rolünde Ronald Chenery

Bera bin Mâlik rolünde Michael Godfrey

Ubade bin Samit rolünde John Humphry

Yasir rolünde Ewen Solon

Ebu Leheb rolünde Wolfe Morris

Herakleios rolünde Ronald Leigh-Hunt

İpek tüccarı rolünde Leonard Trolley

Şair Sinan rolünde Gerard Hely

Ebu Huzeyfe rolünde Habib Ageli

Dişsiz adam rolünde Peter Madden

II. Hüsrev rolünde Hasan el-Cundi

İkrime rolünde Abdullah Lamrani

Ümmü Cemil rolünde Elaine Ives-Cameron

ÇAĞRI FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1976 yapımı film, İslam dininin, peygamberi olan Muhammed'in önderliğinde doğup yayılmasını anlatmaktadır. Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir. Filmde Peygamber Muhammed'in yüzü hiç gösterilmemiş, sadece bazı olaylar onun gözüyle gösterilmiştir.

Ayrıca filmin Ar Risâlah adlı Arap versiyonu da, Çağrı filmiyle aynı anda çekilmiştir. Türkiye'de bu film patlama yapmıştır.

Film, 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla IMDb Top 250 listesine 121. sıradan girmiştir.