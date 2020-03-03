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Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi.

03.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:20
Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'de teknik direktörlüğe Walter Zenga getirildi.

Cagliari Kulübü, Rolando Maran'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Zenga ile 30 Haziran 2021'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyeri boyunca İngiltere'de Wolverhampton, İtalya'da Catania, Palermo, Sampdoria gibi takımlarda görev alan 59 yaşındaki Zenga, Türkiye'de Gaziantepspor'u çalıştırmıştı.

Serie A'da son 11 maçını kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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