Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı maçlar ertelendi. Peki, Cagliari - Bologna maçı yok mu, ertelendi mi? Cagliari - Bologna İtalya Serie A maçı neden yok, neden ertelendi? Detaylar sizlerle...

CAGLİARİ - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Maç normalde bugün 11 Ocak Salı 2022 tarihinde saat 22:45 'de oynanacaktı. Fakat maçta erteleme kararı geldi.

CAGLİARİ - BOLOGNA MAÇI NEDEN ERTELENDİ, MAÇ NEDEN YOK?

Cagliari - Bologna maçı artan koronavirüs vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maç ileriki bir tarihte oynanacak.

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