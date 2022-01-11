Cagliari - Bologna maçı yok mu, ertelendi mi? Cagliari - Bologna İtalya Serie A maçı neden yok, neden ertelendi?
İtalya Serie A maçları tüm hızıyla devam ederken bazı maçlara erteleme kararı getirildi. Bu maçlardan birisi de Cagliari - Bologna maçı oldu. Peki, Cagliari - Bologna maçı yok mu, ertelendi mi? Cagliari - Bologna İtalya Serie A maçı neden yok, neden ertelendi? İşte ayrıntılar...
Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı maçlar ertelendi. Peki, Cagliari - Bologna maçı yok mu, ertelendi mi? Cagliari - Bologna İtalya Serie A maçı neden yok, neden ertelendi? Detaylar sizlerle...
CAGLİARİ - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?
Maç normalde bugün 11 Ocak Salı 2022 tarihinde saat 22:45 'de oynanacaktı. Fakat maçta erteleme kararı geldi.
CAGLİARİ - BOLOGNA MAÇI NEDEN ERTELENDİ, MAÇ NEDEN YOK?
Cagliari - Bologna maçı artan koronavirüs vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maç ileriki bir tarihte oynanacak.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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