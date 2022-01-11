Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cagliari - Bologna maçı şifresiz mi? - Haberler
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Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cagliari - Bologna maçı şifresiz mi?

Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cagliari - Bologna maçı şifresiz mi?
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Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Cagliari - Bologna takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Cagliari - Bologna maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Cagliari - Bologna karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Cagliari - Bologna maçı şifresiz mi? Cagliari - Bologna maçı hakemi kim? Cagliari - Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Cagliari - Bologna Serie A maçı, 11.01.2022 Salı saat 22.45'te başlayacak.

Cagliari - Bologna maçı S Sport'tan yayınlanacak

Cagliari - Bologna maçını izlemek içinS Sport kullanıcısı olmalısınız.

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