Cagliari - AC Milan İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Cagliari - AC Milan İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

18.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:31
Cagliari - AC Milan İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Cagliari - AC Milan maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Cagliari - AC Milan maçıdır. Peki Cagliari - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

CAGLİARİ - AC MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cagliari - AC Milan maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 22:45 'de başlayacaktır.

CAGLİARİ - AC MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cagliari - AC Milan maçını Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanalından izleyebilirsiniz.

CAGLİARİ - AC MİLAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sardegna Arena, Cagliari'da oynanacak.

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