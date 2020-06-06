Çağlayandibi Şelalesi adına yaraşır çağlıyor
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Çağlayandibi Şelalesi adına yaraşır çağlıyor

Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları'ndaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, sert geçen kışın ardından adına yaraşır çağlayışıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Çağlayandibi Şelalesi adına yaraşır çağlıyor
06.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:01

Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları'ndaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, sert geçen kışın ardından adına yaraşır çağlayışıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Gümüşhane şehir merkezine 64, Kürtün ilçe merkezine ise 5 kilometre uzaklıkta Yeşilköy sınırları içindeki şelalenin bulunduğu alan, 2014 yılında tabiat parkı ilan edildi.

Örümcek Ormanları'ndan doğan kaynaklarla beslenen şelalede karların erimesiyle 15 metre yüksekten dökülen coşkun suyun sesi ziyaretçileri büyülerken, serinliği ile doğanın huzur veren yeşilliği doyumsuz bir doğa deneyimi sunuyor.

Çevresinde köknar ve ladin ağaçlarının bulunduğu şelalede, karların erimesiyle 15 metre yükseklikten yatağına güçlü şekilde dökülen sular, etrafında gezinen insanlara hoş bir serinlik sunuyor.

Şelale ziyaretçilerini 15-20 metre uzaklıktan ıslatıyor

Şelaleye gezinti için gelen Aylin Ayşe Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşadığını ve hafta sonunu değerlendirmek için 70 kilometre mesafede bulunan Çağlayandibi Şelalesi'ne geldiğini söyledi.

Yaza hazırlanırken doğanın Harşit Vadisi'nde yeşile boyandığını vurgulayan Bayram, ailesiyle yeşeren doğanın keyfini çıkarmak için Çağlayandibi Şelalesi'ne geldiğini anlattı.

Bayram, şelalenin aynı zamanda birçok yaylaya giden yol üzerindeki Örümcek Ormanları sınırları içinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Yolumuz bu tarafa düştüğünde ve yaylamıza giderken mutlaka buraya uğruyor, bu güzelliği seyrediyoruz. Şu an en coşkun aktığı dönemdeyiz. Karlar yeni yeni eriyor yükseklerde. 15-20 metre mesafe uzaklıkta durmamıza rağmen suyun şiddeti bizi ıslamaya yetiyor." diye konuştu.

Temmuz ve ağustos aylarında ise şelalenin kıvamında ve normal düzeyde aktığını aktaran Bayram, ailece piknik ve doğa gezisi için Çağlayandibi Tabiat Parkı'nın çok güzel bir tercih olduğunu ve doğaseverlerin şelaleyi mutlaka görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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