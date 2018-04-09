Çağlayan Şelalesi Görenleri Hayran Bırakıyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde büyüleyiciyi görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri kendine çeken Çağlayan Şelalesi, baharın gelmesiyle birlikte coştu.

Şehrin gürültü ve kalabalığından bıkanların uğrak yeri haline gelen Çağlayan Şelalesi'nin debisi havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte arttı. Çağlayan köyünde bulunan ve ismini köyden alan Çağlayan Şelalesi'nin kış aylarında azalan debisi, bahar aylarıyla birlikte yükseliyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten akan şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hafta sonu Şebinkarahisar'dan ve komşu ilçelerden şelaleyi görmek için çok sayıda yerli turist gelerek gezinti yapıp, hatıra fotoğrafı çektiriyor. - GİRESUN