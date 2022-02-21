Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi - Haberler
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimiÇağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi

-Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, İntihar, 3. Sayfa, Haberler

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