Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimiÇağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi
-Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.