Çağlayan'da yasak öncesi alışverişte sosyal mesafeyi unuttular KAĞITHANE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.

KAĞITHANE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu. Vatandaşlar, yarın ve cuma günü 14.00'a kadar açık kalacak olmasına rağmen marketlere hücum ederken, cadde ve kaldırımda yürüyenlerin de sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece 00.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak. Çağlayan'da vatandaşlar, yasak öncesi alışverişini tamamlamak amacıyla market ve kasaplara hücum etti. Vatandaşların bir kısmı sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girip alışverişini tamamlarken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını unutarak dip dibe alışveriş yaptı.

Vatandaşlar, yarın ve cuma günü 14.00'a kadar açık kalacak olmasına rağmen alışverişlerini erkenden yapmak amacıyla marketleri doldururken, cadde ve kaldırımda yürüyenlerin de sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Alışveriş yapmak için markete gelen, kalabalık yüzünden içeri giremediğini belirten Tuncay Tepe, "Hastalık çıktığından beri sağlık bakanımız olsun, bütün yetkililer uyarıyor. Yani sosyal mesafe, sosyal mesafe, sosyal mesafe. Ama maalesef bütün insanlar bunlara uymuyor. Yani böyle olmaması lazım, vatandaşların kendi duyarlılığı olması lazım. Yani devlet hangisiyle baş edebilir, polis hangisiyle baş edebilir, zabıta hangisiyle baş edebilir. Şurada neredeyse, yaş olarak sokağa çıkma yasağı olanlar bile alışveriş yapıyor. Adamlar mesafeye uymuyor, söylediğin zaman da ters tepki veriyor. İnsanlar üst üste yığılmış, bu şekilde hastalık biter mi? Alışverişe çıktım, içeri giremiyorum. Sadece kalabalık diye giremiyorum. İki tane bebeğim var, korkuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA