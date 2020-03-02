Çağlayan'da yangında can pazarı kamerada

02.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:34

Çağlayan'da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada ise can pazarı yaşandı. Çatıda mahsur kalan bir kadın alev alev yanan yerden vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Korku doku o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Yangın, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Şan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Kağıthane, Seyrantepe, Sadabad itfaiye istasyonlarına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler olay yerin seyir ettiği esnada çatıyı saran alevler nedeniyle daireye geçtiğimiz ay taşınan bir kadın mahsur kaldı. Yangın mahallede büyük paniğe neden olurken, mahsur kalan kadın çatıyla çıkarak yardım istedi.



Mahsur kalan kadın aşağıya atladı



Vatandaşlar ise kadının atlama olasılığına karşı aşağıya battaniye gerdi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kadına "atlama" diyerek bağırdı. Ancak dumanların etrafı iyice sarması üzerine kadın binanın çatısından atladı. Battaniyenin üzerine düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadın ve dumandan etkilenen birkaç vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.



"Kadın battaniyeye atladı"



Mensur Ciğerli, "Aşağıdan geliyordum ve yangını gördüm. Yanan binanın en üst katında bir kadın atlamak üzereydi. Daha sonra kadın atladı ve çevredeki vatandaşlar onu battaniye yakaladı. Hamd olsun ki kötü bir şey olmadı. İtfaiye gelip yangını söndürdü" dedi.



Ramazan Dağlı da, "Ben de burada oturuyorum. Evden çıkıp baktığımda binadan duman geldiğini gördüm. Daha sonra bir kadını yanan binanın balkonunda gördüm. Ona yardım etmek için atlasın diye battaniye bulduk. Kadın neredeyse yanacaktı, atladı ve battaniye ile onu yakaladık" ifadelerini kullandı.



Kerem Akçiçek, ise "Ben içerideydim, arkadaşlar haber verdi. Kadının atlaması için bir şey istediler. Biz de elimizde hazır olan kumaşları verdik, onun üzerine atladı. 65-70 yaşlarında bir teyzeydi. Ambulans aldı götürdü, yüzünde yanıklar vardı" diye konuştu.



Hatalı parklanma itfaiyeye zor anlar yaşattı



Öte yandan itfaiye ekipleri, seyrettiği esnada dar sokaklardaki hatalı parklanma nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Vatandaşların yardımıyla araçlar bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler de olay yerine varabildi. Yangın ise yoğun çalışması sonrası yangın söndürülerek kontrol altına alındı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA