Çağlayan'da İstanbul Barosu'ndan çoklu baro sistemi teklifine karşı eylem: 'Savunma susturulamaz'
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoklu baro sistemini hayata geçirmek için hazırladığı düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.
30.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:50
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoklu baro sistemini hayata geçirmek için hazırladığı düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Bu sırada İstanbul Barosu ise Çağlayan Adliyesi'nde eylemdeydiView on euronews
Kaynak: Euronews.com