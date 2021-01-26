Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulaması başladı
26.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:46
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulamasına başlandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Çağlayan Adliyesinde ticaret mahkemeleri hariç tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma uygulamasına başlandığını bildirdi.
Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Güven veren ve erişilebilir adalet" anlayışıyla bu yıl içinde e-Duruşma uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ