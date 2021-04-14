ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDE -1
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ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDE -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDE -1

Ahmet YEŞİLMEN / BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesi öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı.

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Ahmet YEŞİLMEN/  BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesi öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında arbede yaşandı.

Görüntü dökümü:

---------------------Mahkeme önünde yaşanan arbede


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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