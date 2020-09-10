Çağlayan Adliyesi önünde çatışma anları kamerada
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Çağlayan Adliyesi önünde çatışma anları kamerada

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 2 grup arasındaki silahlı çatışmanın başladığı anın en net görüntüler ortaya çıktı.

Çağlayan Adliyesi önünde çatışma anları kamerada
10.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:35

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 2 grup arasındaki silahlı çatışmanın başladığı anın en net görüntüler ortaya çıktı. Polislerin tabancalarını çekerek saldırganları ateş edip kovaladığı anlar kameralara yansıdı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşmanın ardından 2 grup arasında yaşanan çatışmanın başladığı anın en net görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davası sonrası meydana gelen silahlı çatışmaya polis ekipleri anında müdahale etmişti. Şans eseri yaralanan olmadığı olayda Ufuk K., Yüksel K., Cebrail K. ve Yahya G. isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince hemen gözaltına alındı. Olayın ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, bir şüpheli şahsı daha gözaltına alarak emniyete götürdü.

Çatışmanın başladığı anlar kamerada

Adliye önünde yaşanan çatışmada polislerin ateş açan şahıslara karşılık verdiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte vatandaşların kaçıştığı ve adliye önünde bekleyen ekiplerin olaya anında müdahale ettiği görülüyor. Ardından polisler şüphelilerin peşinden koşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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