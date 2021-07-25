Çağlayan Adliyesi önünde akılalmaz kavga! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti
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Çağlayan Adliyesi önünde akılalmaz kavga! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti

Çağlayan Adliyesi önünde akılalmaz kavga! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz aylarda ilginç bir kavga yaşandı. Görevli hakim Bülent K. taksi beklediği sırada tartışma yaşadığı İstanbul Barosu avukatlarından İsmail Y. tarafından tekmeyle darp edildi. Hakimin şikayetçi olması sonrasında avukat hakkında "Basit Yaralama" suçundan dava açılırken, 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görevli hakim, taksi beklediği sırada tartıştığı bir avukat tarafından darp edildi. Bülent K. isimli hakim İstanbul Çağlayan Adliyesinde görevliydi. Hakim, 25 Aralık günü İstanbul Adliyesi önünde taksi beklemeye başladı. Bu esnada hakimin yanına İstanbul Barosuna kayıtlı İsmail Y. adlı avukat geldi. İddiaya göre avukat, yanaşan taksiyi gördüğünde hakimden önce binmek istedi. Hakim önüne geçmeye çalışan avukatı uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı.

Çağlayan Adliyesi önünde akılalmaz kavga! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti

HAKİMİN YOLA DÜŞTÜĞÜ GÖRÜNTÜLER KAMERAYA DA YANSIMIŞ

Yaşanan tartışma sırasında avukat, hakime tekme atmaya başladı. Aldığı darbeler sonrası hakim, yola düştü. Yaralanan hakim şikayetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan avukat, suçlamaları kabul etmedi. Ancak adliyenin kamera kayıtları incelendiğinde, taksi için yol kenarında kaldırımda bekleyen müştekiye yaklaşan şüphelinin, müştekiye tekme attıktan sonra yola düştüğüne dair görüntüler tespit edildi. "Suçtan kurutulmaya yönelik" ifade veren avukat hakkında iddianame düzenlendi.

Çağlayan Adliyesi önünde akılalmaz kavga! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti

4 AYDAN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, İstanbul Adliyesi önünde ticari taksi bekledikleri esnada avukatın, sırada bekleyen hakimin önüne geçmek istemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, akabinde şüphelinin, müştekiye tekme atmak suretiyle yaraladığı, yaşananların kamera görüntü kayıtlarıyla da sabit olduğu anlatıldı. Sabah'ın haberine göre 'Basit Yaralama' suçundan dava açılan avukat İsmail Y.'nin 4 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

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