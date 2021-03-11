Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti

11.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:37

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti Başsavcı Şaban Yılmaz şahsı ikna ederek korkuluklardan indirdi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4'üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti

Başsavcı Şaban Yılmaz şahsı ikna ederek korkuluklardan indirdi

İSTANBUL - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4'üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı Şaban Yılmaz ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4'üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adliyeye sevk edilen itfaiye ekipleri şahsın olası atlama ihtimaline karşın branda açarken Başsavcı şaban Yılmaz'da bizzat olayın yaşandığı kata gelerek şahısla görüştü. Başsavcı Yılmaz'ın ve diğer yetkililerin çabalarının ardından şahıs çıktığı korkuluklardan indi.

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Demet Akbağ Murat Balcı Bülent Ersoy
Spor Can Bartu Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:38:06. #1.16#
title