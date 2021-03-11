Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti Başsavcı Şaban Yılmaz şahsı ikna ederek korkuluklardan indirdi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4'üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi.. Başsavcı şahsı ikna etti

Başsavcı Şaban Yılmaz şahsı ikna ederek korkuluklardan indirdi

İSTANBUL - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4'üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı Şaban Yılmaz ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4'üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adliyeye sevk edilen itfaiye ekipleri şahsın olası atlama ihtimaline karşın branda açarken Başsavcı şaban Yılmaz'da bizzat olayın yaşandığı kata gelerek şahısla görüştü. Başsavcı Yılmaz'ın ve diğer yetkililerin çabalarının ardından şahıs çıktığı korkuluklardan indi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR