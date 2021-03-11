Adalet sarayında intihar girişimi

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İstanbul Adalet Sarayı'nın Çağlayan merkezinde bir kişi 4'üncü katta çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4'üncü katta korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı Şaban Yılmaz ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 4'üncü katta korkuluklara çıkan bir şahsı intihar girişiminde bulundu. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adliyeye sevk edilen itfaiye ekipleri şahsın olası atlama ihtimaline karşın branda açarken Başsavcı şaban Yılmaz'da bizzat olayın yaşandığı kata gelerek şahısla görüştü. Başsavcı Yılmaz'ın ve diğer yetkililerin çabalarının ardından şahıs çıktığı korkuluklardan indi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı