Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden ve yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu belirlenen İbrahim Özkan'ın atladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özkan'ın atlama ve düşüş anı anbean kameralara yansıdı.

08.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:19
Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Çağdaş Ulus/Haberler.com

İstanbul 'da yer alan İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayarak intihar eden ve ünlü yazar ile evli olan 'ın atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan intiharda vatandaşların büyük panik yaşadığı görülüyor.

İbrahim Özkan (35), perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girmişti. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve hastanede yaşamını yitirmişti. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açmıştı.

İBRAHİM ÖZKAN'IN İNTİHAR ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden ve yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu belirlenen İbrahim Özkan'ın atladığı anların güvenlik kamerası anları ortaya çıktı. Görüntülerde Özkan'ın atlama ve düşüş anı görüntülere yansıdı. Olay anını gören bir kadının baygınlık geçirdiği görülüyor.

YAZARIN EŞİ ÇIKTI

İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenildi. Özkan'ın intihar sebebi henüz belirlenemedi.

SERAY ŞAHİNER KİMDİR?

1984 yılında Bursa'da doğan Seray Şahiner, İstanbul'da büyümüştür. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden sinema anadalı yüksek lisans derecesi almıştır.

'Aylık Paldır Kültür Dergisi' ve 'Birgün Gazetesi'nde çalışmıştır. Çeşitli işlerde çalışan Şahiner, 2006 yılında 'Varlık Dergisi'nin düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde 'Gelin Başı' isimli öykü dosyası 'Dikkate Değer' bulunmuştur.

Bir dönem Sırrı Süreyya Önder'e senaryo asistanlığı yapan Şahiner, 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen 'Yedi Tepeli Aşk' oyununda 'Gelin Başı' kitabında yer alan öyküleri sahnelenmiştir. 2010-11 yıllarında 'Gelin Başı'ndaki öykülerden uyarlanan 'İadesiz Taahhütsüz' adlı oyun, Tiyatro Boyalıkuş tarafından sahnelendi. 2011'de ikinci öykü kitabı "Hanımların Dikkatine" Can Yayınları'nca yayımlandı.


Haber Videosu: Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
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HABER YORUMLARI (12)

  • SORU İŞARETLERİ VAR ???????:
    neden 7. kat çocuk ağır cezaya çıkıp oradaki listelere uzunca bakıp inceledikten sonra intihar etti o listede ne vardı mesela çünkü onun duruşması başka kattaymış 7. kata çıkıp çocuk ağır ceza listelerini neden inceleyip ardından atlamış bir araştırılmalı
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  • DR.JİVAGO:
    Bir İnsan Alkol Kullanıyorsa, Bir Derdi Vardır. Kimseyi Alkol Kullanıyor Diye Kötü Gözle Bakmayın... Çünkü Bu Ülkede Kimse, Sebepsiz Yere İçmez... Hele İçki Fiyatı, Dünyanın En Pahalı Ülkeleri Arasındayken !!!
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  • D:
    Almanya kurum binalarinda bunu yapma şansın çok düşük, çünkü bu tür durumlar düşünülerek kurum binaları inşaa ediliyor.
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  • STARLOVELEMAN:
    Kimbilir ne uzuntusu vardi. Kimseye kotu davranmamaliyiz. Her kesin icinde tasidigi uzuntuleri var. Demekki derdini soyleyebilecegi bir arkadasi dahi yoktu. Kim bilir? UmarimYuce Yaratan gunahlarini affeder ve umarim simdi daha iyi bir yerdedir kendisi.
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