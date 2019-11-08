Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

08.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:19

Çağdaş Ulus/Haberler.com

İstanbul Çağlayan'da yer alan İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayarak intihar eden ve ünlü yazar Seray Şahiner ile evli olan İbrahim Özkan'ın atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan intiharda vatandaşların büyük panik yaşadığı görülüyor.

İbrahim Özkan (35), perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girmişti. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve hastanede yaşamını yitirmişti. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açmıştı.

İBRAHİM ÖZKAN'IN İNTİHAR ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden ve yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu belirlenen İbrahim Özkan'ın atladığı anların güvenlik kamerası anları ortaya çıktı. Görüntülerde Özkan'ın atlama ve düşüş anı görüntülere yansıdı. Olay anını gören bir kadının baygınlık geçirdiği görülüyor.

YAZARIN EŞİ ÇIKTI

İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenildi. Özkan'ın intihar sebebi henüz belirlenemedi.

SERAY ŞAHİNER KİMDİR?

1984 yılında Bursa'da doğan Seray Şahiner, İstanbul'da büyümüştür. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden sinema anadalı yüksek lisans derecesi almıştır.

'Aylık Paldır Kültür Dergisi' ve 'Birgün Gazetesi'nde çalışmıştır. Çeşitli işlerde çalışan Şahiner, 2006 yılında 'Varlık Dergisi'nin düzenlediği Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde 'Gelin Başı' isimli öykü dosyası 'Dikkate Değer' bulunmuştur.

Bir dönem Sırrı Süreyya Önder'e senaryo asistanlığı yapan Şahiner, 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen 'Yedi Tepeli Aşk' oyununda 'Gelin Başı' kitabında yer alan öyküleri sahnelenmiştir. 2010-11 yıllarında 'Gelin Başı'ndaki öykülerden uyarlanan 'İadesiz Taahhütsüz' adlı oyun, Tiyatro Boyalıkuş tarafından sahnelendi. 2011'de ikinci öykü kitabı "Hanımların Dikkatine" Can Yayınları'nca yayımlandı.