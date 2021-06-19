Çağlar Söyüncü: "Yarın son şansımız"
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Çağlar Söyüncü: "Yarın son şansımız"

Çağlar Söyüncü: 'Yarın son şansımız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü, İsviçre maçı öncesinde İtalya ve Galler maçlarında alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, İsviçre maçı için de "Yarın son şansımız" dedi.

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü, İsviçre maçı öncesinde İtalya ve Galler maçlarında alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, İsviçre maçı için de "Yarın son şansımız" dedi.

EURO 2020 A Grubu 3. maçında yarın İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da kadronun önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2 maçta alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Çağlar Söyüncü, "Bizi sevenlere ve halkımıza bu sonuçları verdiğimiz için üzgünüz. Yarın son maçımız var. Bu maçı en iyi şekilde, bize yakışan şekilde oynayarak, 3 puanla devam etmek istiyoruz. Yarın son şansımız. Hepimiz üzgünüz. Yarın yeni bir şans ve yeni bir maç. Son antrenmanı yapıp maçı bekleyeceğiz" dedi.

"Eleştirileri doğru alıp devam etmek istiyoruz"

2 maçta yenilen 5 gol hakkında konuşan Çağlar Söyüncü, "Bunu daha önce de dile getirmiştim. Sadece 2 kişinin yaptığı defansta ön plana çıkmak istemediğimi söylemiştim. Takım halinde defans yapmak önemli. 2 maçta 5 gol yemek üzüntü verici. Burada doğru eleştiriyi alıp iyi şekilde yola devam etmek istiyoruz" dedi. Galler maçında yenilen goller hakkında da konuşan Çağlar, "Her maçın ardından özeleştiri yapıyoruz. Buralara gelemezdik bunu yapmasak. İyi oynadığımız maçların ardından oturup hatalarımızı ve eksiklerimizi konuşan bir takımız. Saha içinde son dakikalardı. Benim uyarım göze çarpmış. Kimse istemezdi böyle bitmesini. Benim söylediğim ters bir görüntü gibi çıkmış ama öyle bir durum yok. Hepimiz bu takımın parçasıyız. Özeleştiriyi her zaman yapıp doğru eleştirilerden ders alıyoruz. Yarınki maça bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çağlar Söyüncü: "Yarın son şansımız" - Haberler Spor
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