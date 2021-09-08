Çağlar Söyüncü: "Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum"

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Hollanda maçına gördüğü kırmızı karttan dolayı özür diledi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Hollanda maçına gördüğü kırmızı karttan dolayı özür diledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada milli futbolcu Çağlar Söyüncü 44. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Bununla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Söyüncü, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı