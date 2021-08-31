Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu maçta neden yok? 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında neden forma giymiyor?

2022 Dünya Kupası grup eleme maçları kaldığı yerden devam ediyor. Milli Takımımız'ın Dünya Kupası Eleme maçları öncesi kampında İngiltere sıkıntısı baş gösterdi. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, yarın oynanacak Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek. Peki, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu maçta neden yok? 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında neden forma giymiyor? İşte detaylar...

A Milli Takımımız'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemeyecek. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye'ye futbolcularını göndermedi. Bunun ardından futbol severler, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu Dünya Kupası eleme maçlarında neden yok, neden forma giymiyor? 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında neden forma giymiyor? gibi soruların cevaplarını merak etti.

DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARINDA HANGİ FUTBOLCULARIMIZ FORMA GİYEMEYECEK?

Milli Takımımız'ın Dünya Kupası Eleme maçları öncesi kampında İngiltere sıkıntısı baş gösterdi. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, yarın oynanacak Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek. İngilizler, koronavirüs tablosunda kırmızı listede olan Türkiye'ye Premier Lig'de top koşturan futbolcuları göndermedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Buna göre forma giyemeyecek oyuncularımız şöyle: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Çağlar Söyüncü

Ozan Kabak

Ozan Tufan

Halil Dervişoğlu

ÇAĞLAR, OZAN KABAK, OZAN TUFAN VE HALİL NEDEN MAÇTA YOK?

A Milli Takımımız'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemeyecek. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye'ye futbolcularını göndermedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ay-Yıldızlılar, bu 4 futbolcusunun, Britanya'nın kırmızı listesinde olmayan Cebelitarık ve Hollanda deplasmanlarında kadroya dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.