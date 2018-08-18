Çağlar Söyüncü Oynamadı, Leicester City 3 Puanla Tanıştı

Premier League'in 2. haftasında Leicester City, taraftarı önünde Wolverhampton'ı konuk ediyor. Leicester City 90 dakika sonunda Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Leicester City'nin karşılaşmadaki gollerini 29. dakikada kendi kalesine Matt Doherty, 45. dakikada James Maddison kaydetti.

ÇAĞLAR KADRODA YER ALMADI

Leicester'da 66. dakikada Vardy kırmızı kart görürken, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından Leicester City puanını 3 yaptı. Wolverhampton ise 1 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Leicester City deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Wolverhampton ise bir sonraki hafta sahasında Manchester City'i konuk edecek.