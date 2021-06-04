Çağlar Söyüncü: "Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çağlar Söyüncü: "Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız"

Çağlar Söyüncü: 'Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Moldova ile oynanan hazırlık maçının ardından milli oyuncu Çağlar Söyüncü her rakibe karşı kendi oyunlarını oynayacaklarını söyleyerek, kadroda olmayan isimler için de, "Bu turnuvada onlar için de sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Moldova ile oynanan hazırlık maçının ardından milli oyuncu Çağlar Söyüncü her rakibe karşı kendi oyunlarını oynayacaklarını söyleyerek, kadroda olmayan isimler için de, "Bu turnuvada onlar için de sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım, turnuva öncesi son hazırlık maçında Paderborn'da Moldova ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle kazanan Ay-Yıldızlı ekipte, takımın yıldız isimlerinden Çağlar Söyüncü maçın ardından konuştu. Hedeflerinin iyi oyun ve galibiyet olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Çağlar, "Son hazırlık maçımızı oynadık. En önemlisi sakatlık olmadan bu maçı atlatmaktı. Allah'a şükürler olsun sakatlık olmadı. Tabii ki eksiklerimiz var. Bence 3 güzel hazırlık maçı geçirdik. Eksiklerimizi gördük. Bugünden sonra İtalya maçına odaklanıyoruz. Eksiklerimizden ders çıkartıp, İtalya maçına hazırlanıp, iyi bir açılış yapıp devam etmek istiyoruz. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Takımda arkadaşlık üst düzeyde. Bunu oynadığımız oyunlara yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıdığını da düşünüyorum. Yarından itibaren tam konsantrasyon ile İtalya maçına hazırız. Bizim oyun planımız belli. Çok fazla ekstra şeyler olmayacak. Kendi oynadığımız güzel oyunlardan ekstra olmayacak. Haddimizi bilerek, hocamızın verdiği taktiklerle, iyi bir şekilde hazırlanıp maçımızı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanmak istiyoruz"

Milli forma altında oynadıkları her maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerinin altını çizen Çağlar Söyüncü, "Milli takım düzeyinde böyle düşünüyoruz. Kulüp takımı olsa, hazırlık maçı gibi ayırt etme durumu olabilir ama burada çıktığımız her maçı kazanmak, iyi oynamak istiyoruz. Tabii ki bugün sakatlık olmadan iyi bir oyun oynadık. Kendimizi, eksiklerimizi gördük. İtalya maçı daha farklı. O maça daha farklı konsantre olarak yolumuza bakacağız" dedi. Süper Lig'de yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Cenk Tosun hakkında da konuşan Çağlar, "Cenk ağabey ile sakatlandığı ilk günden beri konuşuyoruz. Sadece ben değil, hepimiz konuşuyoruz. Dediğim gibi takımdaşlığımız çok iyi. Kural gereği 4 arkadaşımız çıktı. Mahmut ağabey, Efecan ağabey, Gökhan ve Halil. Onlar için de çok üzüldük ama maalesef kural bu. Onlar için de sonuna kadar savaşıp, ülkemize en iyi şekilde dönmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - BIELEFED

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çağlar Söyüncü: "Her rakibe karşı kendi oyunumuzu oynayacağız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 00:45:49. #1.13#

title