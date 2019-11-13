Çağlar Söyüncü: "Grup liderliği bizim için çok önemli"

13.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:10

A Milli Takım'ın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, İzlanda maçı öncesinde konuştu. Fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi durumda olduklarını ifade eden Söyüncü, "2 maçı da kazanarak grubu lider bitirmek istiyoruz. Grup liderliği bizim için çok önemli" diye konuştu.

A Milli Takım'ın Leicester'da forma giyen yıldız savunmacısı Çağlar Söyüncü, İzlanda karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak Leicester'da gösterdiği performansla ilgili konuşan Söyüncü, "Öncelikle oraya gittiğim ilk günden bu yana, oynasam da oynamasam da futbola odaklanmaya çalışıyordum. Bizler profesyonel oyuncularız ama her zaman istediğimiz olmuyor. Kendi performansınızı beğenebilirsiniz ama önemli olan hocanın takdiridir. Ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım ve zamanımı bekledim. Transfer döneminin ardından şu andaki kadro yapılanması oluştu. Bu sene forma giyiyorum ama konuşmak için daha çok erken, 12. hafta oynanıyor. Kendimi geliştirmem gerekiyor. İyi bir ligde oynuyorum. Daha çok erken ve hem kendi adıma hem takım adına bunu devam ettirmek önemli" diye konuştu.

"SON 1 ADIM KALDI"

İzlanda maçında kendilerini güzel bir atmosferin beklediğini söyleyen Çağlar Söyüncü, "Taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Çok önemli bir maç. Bugün son antrenmanımızı yapacağız ve maçı bekleyeceğiz. Taktik ve zihinsel olarak hazırız. İyi durumdayız. Hocamız geldiğinden bu yana bu şampiyonayı anlatıyordu ve iyi başlangıç yaptık. Hocamızın dediği gibi son 1 adım kaldı. Yarın güzel bir sonuç almak istiyoruz. Grup liderliği bizim için çok önemli. Kazanmak için oynayacağız" dedi. A Milli Takım'ın geride kalan maçlarda yalnızca duran toplardan 3 gol yediğinin hatırlatılması üzerine konuşan Çağlar, "Takımda gerçekten çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Sadece savunma olarak defans yapmıyoruz, hep birlikte hücumdan başlayarak savunma yapıyoruz. Az gol yememizi geri 4'lüye bağlamıyorum. Hücumdan itibaren savunma yapıyoruz. Bu konuda tabii ki defans oyuncuları ön plana çıkıyor ama takımın durumu çok iyi ve ben buna bağlıyorum" açıklamasını yaptı.

"ÖNCELİĞİM MİLLİ TAKIM VE LEİCESTER'DA BAŞARILI OLMAK"

Gelecek kariyeriyle ilgili hedefleri hakkındaki soruyu da yanıtlayan Çağlar, "Öncelikle milli takım ve formasını giydiğim Leicester'da başarılı olmak istiyorum. Kulüpte en iyi performansı sergileyip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Şu ana kadar iyi gitti. Milli Takım'da da ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Takımımızda da bu süreci sürdürmek istiyoruz" dedi. İngilizlerin efsane futbolcularından Gary Lineker'in kendisiyle çekildiği fotoğrafın hikayesini de anlatan Çağlar, "Havalimanında çok erken bir saatti ve maçtan sonra yorgunluk vardı. İlk başta birbirimizi tanımadık. Güvenliklerin fotoğraf çektirme isteklerinin ardından yüzüne bakınca o beni, ben de onu tanıdım. Fotoğraf çektirme isteğine 'memnuniyetle' dedim. Çok güzel bir diyalog geçti aramızda" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Güven Mert Ercan/İHA)

Kaynak: İHA