Çağlar Söyüncü: "3 puanı alıp diğer sonuçları bekleyeceğiz"

A Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü, yarın oynanacak olan Karadağ maçı öncesinde online basın toplantısında soruları yanıtladı. Uzun yıllardır Dünya Kupası'na gidilemediğini hatırlatan ve turnuvaya katılmak istediklerini söyleyen Çağlar, "3 puanı alıp diğer sonuçları bekleyeceğiz" diye konuştu.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Karadağ deplasmanında son grup maçına çıkacak olan A Milli Takım'da savunmanın önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü, online düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek sözlerine başlayan Çağlar Söyüncü, "Bizim için anlamı çok büyük bir maç. Bütün takım olarak bunun farkındayız. Uzun bir süredir milli takım olarak Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Yarın direkt gitme şansımız da var ama bunun için maçımızı kazanmamız gerekiyor. Takım olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Son eksiklerimizi giderip antrenmanımızı yapacağız ve maçı bekleyeceğiz" dedi. Takım olarak aralarında yarın oynanacak olan maçları da konuştuklarını ifade eden Çağlar, "Kendi aramızda konuşmamız maçın çok önemli olacağı yönünde. Uzun süredir gidemiyoruz. Neden Türkiye olarak uzun yıllardır orada yokuz. Futbolcular olarak ülke olarak hak eden bir ülkeyiz. Ama bu sefer çok inandık. Elemelerde basit hatalar yapmış olabiliriz ama yarın 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız. Sonrasında da ona göre yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ İYİ BİR TAKIM OLMAMIZ"

Yarınki maç öncesinde en büyük avantajlarının son dönemde iyi bir takım olmaları olduğunu da söyleyen Çağlar Söyüncü, "En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takımız. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Eksiklerimiz var ama hocamız hepimizle tek tek özel ilgileniyor. Toplantılarda hatalarımızı görerek bunları yapmamaya çalışıyoruz. Ama yarınki maçta avantajımız daha iyi bir takım olmamız" dedi. Son maçlar öncesinde milli takımın gruptan lider çıkma şansının olmasıyla ilgili de konuşan Söyüncü, "Çok önemli bir maçımız var. Önce kendi maçımıza odaklanıp 3 puan almayı tartışıyoruz. İkinci olarak Norveç'in sürprizini tartışıyoruz. Ama bize göre ikinci konu bu. İlk olarak konuştuğumuz tabii ki yarın oynanacak olan karşılaşma. Tek konuştuğumuz konu 3 puanı almak. Ama inşallah diğer sonuçlar da olumlu gelirse, direkt katılma hakkı kazanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)