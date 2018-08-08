Çağlar Söyüncü'nün Menajeri Arsenal'le Görüştüklerini Doğruladı

Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili menajeri Mustafa Doğru, Arsenal ile görüştük. Tek meselemiz ücret dedi.

Freiburg'da top koşturan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün bir süredir Arsenal'a transfer olacağı konuşuluyordu. Oyuncunun menajeri Mustafa Doğru ise 22 yaşındaki stoper hakkında çıkan dedikodularla ilgili konuştu.

"TEK MESELEMİZ ÜCRET"

Çağlar için Arsenal'la görüştüklerini resmen doğrulayan Mustafa Doğru, "Sven Mislintat (Arsenal gözlemcisi), Çağlar'la Borussia Dortmund'da çalıştığı günlerden beri yakından ilgileniyor. Bazı görüşmeler gerçekleştirdik ve şu an için tek meselemiz ücret. Ne olacağını hep beraber göreceğiz."dedi.

"İNŞALLAH ARSENAL'E GİDERİM"

22 yaşındaki Çağlar Söyüncü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada İngiliz devinin teklifini doğrularken şunları söylemişti. "Arsenal'in teklifi olduğu doğru. İnşallah Arsenal'e giderim. Orada oynamak istiyorum ama her şey takımıma bağlı. Çünkü 3 yıl daha sözleşmem var."dedi.