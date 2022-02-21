Çağlar Ökten kimdir? Çağlar Ökten hayatı ve biyografisi! Çağlar Ökten kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çağlar Ökten merak konusu oldu. İşte Çağlar Ökten hakkında merak edilen Çağlar Ökten kimdir, Çağlar Ökten hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Seda Sayan'ın sunduğu program ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim seslendirdiği şarkılar ile müzik severlerin büyük beğenisini kazanmıştır.

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

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