Çağlar istikrarlı bir grafik çizdi, Cenk şanssız bir sezon geçirdi
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Çağlar istikrarlı bir grafik çizdi, Cenk şanssız bir sezon geçirdi

İngiltere'de futbol hayatını sürdüren milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City ile bu sezon 42 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Çağlar istikrarlı bir grafik çizdi, Cenk şanssız bir sezon geçirdi
30.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:11

İngiltere'de futbol hayatını sürdüren milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City ile bu sezon 42 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı bu sezon istediği performansı yapamayan Cenk Tosun ise Everton ve Crystal Palace formaları ile 13 müsabakada görev aldı ve 2 gol, 3 asist üretti.

Liverpool'un 30 sene sonra şampiyonluğu ile tamamlanan İngiltere Premier Lig'de bu sezon iki Türk futbolcu yer aldı. Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ile Cenk Tosun, Türk futbolunu İngiltere'de temsil etti. Leicester City'de oynayan Çağlar gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerek transferde çok konuşulanlar arasında yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 34, İngiltere Lig Kupası'nda 4 ve FA Cup'ta 4 olmak üzere 42 resmi müsabakada görev alarak istikrarlı bir grafik çizdi. Başarılı defans oyuncu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Çağlarlı Leicester, ligi 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 62 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

CENK TOSUN ŞANSSIZ BİR SEZON GEÇİRDİ

Bu sezon istediği gibi geçiremeyen Cenk Tosun ise uzun süreli sakatlıklar yaşadı, başka takıma kiralık olarak gitti. Sezona Everton ile başlayan 29 yaşındaki futbolcu, aralık ayına kadar burada 8 resmi maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşarken, 3 de asist yaptı. Ocak ayında bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace'a kiralık olarak giden Cenk Tosun, antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlıkla sezonu kapadı. Burada 5 müsabakada görev alan Tosun 1 gol atabildi. Milli futbolcu böylece sezonu 13 maç, 2 gol, ve 3 asistle tamamladı. Everton ligi 49 puanla 12., Crystal Palace da 43 puanla 14. sırada bitirdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA

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