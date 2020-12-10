Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)

10.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:42

ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. adliyeye sevk edildi. Ufuk Ö.'nün emniyette verdiği ilk ifadesinde Çağla Çiçekçi ile konuşmak için yanına gittiğini, kendisinin alkollü olduğunu ve konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından bıçaklayarak evden çıktığını söylediği öğrenildi. Olayda elinden yaralandığı öğrenilen Ufuk Ö.'nün savcılıktaki sorgusu sürüyor.


Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

İlgili Haberler

Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu
Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı
Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı
Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu
Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen Pınar Altuğ Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat
Spor Neymar Okan Buruk Şenol Güneş Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2) - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:42:21. #1.14#
title