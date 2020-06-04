Çağla Tuğaltay cinayetinde gelişme: Zaman aşımı durduruldu
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Çağla Tuğaltay cinayetinde gelişme: Zaman aşımı durduruldu

ŞİŞLİ'deki evinde 20 yıl önce vahşice öldürülen lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın dava dosyasındaki zaman aşımı süresi savcılıkça durduruldu.

Çağla Tuğaltay cinayetinde gelişme: Zaman aşımı durduruldu
04.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:15

ŞİŞLİ'deki evinde 20 yıl önce vahşice öldürülen lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın dava dosyasındaki zaman aşımı süresi savcılıkça durduruldu. Katili bulunamadığı için dosyanın 5 Haziran 2020'de zaman aşımından kapanması beklenirken, dosyada fail olabilecek kişilerin ifadelerinin alınması gerekçesiyle savcılık zaman aşımını durdurdu. Cinayet soruşturması devam ediyor.

Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de, okulundan geldiği Şişli'deki evinde, yalnız olduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek öldürülmüştü. Yapılan tüm araştırmalara rağmen liseli Çağla'nın katil zanlısı ya da zanlıları bulunamadı. 20 yıldır faili meçhul kalan cinayet dosyası, 5 Haziran 2020'de zaman aşımına uğrayacakken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı, geçtiğimiz günlerde, cinayetin işlendiği apartmanda olay tarihinde kapıcılık yapan bir kişinin ifadesini aldığı ve bu kişinin kan örneğiyle cinayetten sonra apartmanda bulunan kan ve Çağla'nın tırnağından elde edilen doku örneğinin karşılaştırılmasını istediği öğrenildi. Savcılık, şüpheli görülen kişilerin ifadelerinin alınmasına ve kan ile parmak izi incelemelerine devam edildiği için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 67. maddesi kapsamında zaman aşımının durdurulmasına karar verdi. Bu nedenle Çağla'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya devam edilecek. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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