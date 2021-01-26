ÇAĞLA ŞİKEL KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI İDDİALARINI YALANLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇAĞLA ŞİKEL KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

26.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:13
ÇAĞLA ŞİKEL KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi.

ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi.  Aralık ayında koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık. Sonucum negatif çıktı. Kısa bir süre sonra yayındayız" dedi. Şıkel  koronavirüs test sonucunu da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇAĞLA ŞİKEL KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI İDDİALARINI YALANLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:14:01. #1.16#
title