Çağla Şıkel korona mı oldu? Açıklama geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çağla Şıkel korona mı oldu? Açıklama geldi

26.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:51
Çağla Şıkel korona mı oldu? Açıklama geldi

SON DAKİKA... Aralık ayında Covid-19 aşısı olan manken ve sunucu Çağla Şıkel'in Covid-19'a yakalandığı iddia edilmişti. Şıkel, hafta içi her gün FOX TV'de canlı yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına çıkmayınca kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Şıkel'den konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Şıkel'in son dakika açıklaması...

Snob Magazin'in haberine göre; Manken ve sunucu Çağla Şıkel'in Covid-19'a yakalandığı iddia edilmişti. İşin iç yüzü çok geçmeden ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Ebru Yaşar Cemre Kemer Feyza Aktan Tuba Büyüküstün
Spor Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çağla Şıkel korona mı oldu? Açıklama geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 11:52:16. #1.16#
title