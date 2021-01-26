Çağla Şıkel korona mı oldu? Açıklama geldi

SON DAKİKA... Aralık ayında Covid-19 aşısı olan manken ve sunucu Çağla Şıkel'in Covid-19'a yakalandığı iddia edilmişti. Şıkel, hafta içi her gün FOX TV'de canlı yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına çıkmayınca kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Şıkel'den konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Şıkel'in son dakika açıklaması...