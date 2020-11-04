Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi! Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel boyu kaç, Instagram hesabı ne?
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Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi! Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel boyu kaç, Instagram hesabı ne?

04.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:44
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi! Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel boyu kaç, Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Çağla Şıkel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Çağla Şıkel hakkında merak edilenler. Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi. Çağla Şıkel kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çağla Şıkel merak konusu oldu. İşte Çağla Şıkel hakkında merak edilen Çağla Şıkel kimdir, Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ocak 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli: İstanbul, rkiye

Boy: 1,8 m

Evlilik: Emre Altuğ; (e. 2008; b. 2015)

Çağla Şıkel balerin, manken, oyuncu ve sunucudur.

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile başlamış ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi almıştır. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

KARİYERİ

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.

Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü. YouTube kanalı üzerinden düzenli olarak videolar yayımlamaktadır.[

KİŞİSEL YAŞAMI

Çağla Şıkel 2002 yılında kendisi gibi manken olan Bozok Gören ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Daha sonra Beyazıt Öztürk ile bir birlikteliği oldu.

Çağla Şıkel yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile birlikte kaldı. Çift 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Fakat aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi. 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay adında bir oğlu daha vardır.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

FİLMOGRAFİ

Oyuncu olarak

• Görgüsüzler (Sultan) (2008)

• Cennet Mahallesi (Sultan Erdağı) (2004-2007)

• Avrupa Yakası (Melek) (2008)

• Zehirli Çiçek (2000)

• Bugün Ne Giysem

• Dostlar Mahallesi (2017)

• Jet Sosyete (2018) - Kendisi (3. bölüm)

Sunucu olarak

• Aile Boyu

• Şehirler Yarışıyor

• İlle de Roman Olsun

• Her şey Dahil (2013)

• Tabu (yarışma)

• Her Şey Dahil

• Kız Tarafı Erkek Tarafı (2015)

• Ben Söylerim (2017)

• Çağla ile Yeni Bir Gün (2018-günümüz)

• Hepsi Benim (2020-günümüz)

ÇAĞLA ŞIKEL INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi! Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel boyu kaç, Instagram hesabı ne?
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi! Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel boyu kaç, Instagram hesabı ne?
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi! Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel boyu kaç, Instagram hesabı ne?
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi! Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel boyu kaç, Instagram hesabı ne?
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel hayatı ve biyografisi! Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel boyu kaç, Instagram hesabı ne?

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