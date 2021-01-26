Çağla Şıkel'in koronavirüs paniği!
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Çağla Şıkel'in koronavirüs paniği!

26.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:19
Çağla Şıkel'in koronavirüs paniği!

Koronavirüs aşısı olan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulundu.

Koronavirüs aşısı olan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulundu. Durumu öğrenen Şıkel, soluğu hastanede aldı ve  Covid-19 testi yaptırdı.

NEGATİF ÇIKTI

Aralık ayında faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.

CESARETİME İNANAMADINIZ!

Çağla Şıkel aşı olduktan sonra şu ifadeleri kullanmıştı: "Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim. Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız."

Kaynak: Hürriyet

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