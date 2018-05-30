Çağla Şıkel'ın Köpeğini Gören Alişan, Korkudan Duşakabine Sığındı

Çağla Şıkel'ın Köpeğini Gören Alişan, Korkudan Duşakabine Sığındı

Alişan – Buse Verol çifti dün akşam evlerinde yakın dostları Çağla Şıkel, Hakan Akkaya ve Burçin Göksu'yu konuk etti. Çağla Şıkel'ın köpeğiyle geldiğini gören şarkıcı korkudan duşakabine saklandı.

Alişan eşi Buse Varol aralarında Çağla Şıkel, Hakan Akkaya'nın da bulunduğu yakın arkadaşlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Birlikte keyifli zaman geçiren ünlüler, Alişan'ın köpek korkusuyla kahkahaya boğuldu.

KÖPEK KORKUSUNDAN DUŞAKABİNE SAKLANDI

Köpek korkusuyla bilinen Alişan, Şıkel'in köpeğini görünce önce evin banyosuna sonrada duşakabine saklandı. Şıkel banyoya saklanan Alişan'ı "Ben sana kötü bir şey yapar mıyım? Bu benim köpeğim" diyerek dışarı çıkarmaya çalışsa da Alişan, "Allah aşkına alın, ısırıyor" diyerek çıkmayı reddetti. Eşinin bu hallerini gören Buse Varol ve yakın arkadaşları gülme krizine girdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ALİŞAN'A EŞİNDEN OYUN

Varol'un köpeği başka bir yere götürdüklerini söylemesiyle banyodan çıkan ve eşine sarılan Alişan, karşısından birden köpeği görünce çığlık atarak yeniden banyoya sığındı.

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