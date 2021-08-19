Çağla Şıkel'in ablası kimdir? Berna Şıkel kimdir?

Sunucu ve manken Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Şıkel'in ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Berna Şıkel kimdir? Çağla Şıkel'ın ablası kimdir?

Ünlü model Çağla Şıkel'in bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan ablası Berna Şıkel ile çekilmiş fotoğrafı gündem oldu. Gelişme sonrası Çağla Şıkel'in ablası kimdir? Berna Şıkel kimdir konuları merak edildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BERNA ŞIKEL KİMDİR?

Şu sıralar bir şirkette pazarlama müdürlüğü yapan Berna Şıkel, bir dönem Jolly Joker'de solist olarak sahne almıştır. İstanbul'da dünyaya gelmiştir, baba tarafından aslen Kars Azerbaycan Türklerinden, anne tarafından ise Adana'lıdır. Manken, model, oyuncu ve sunucu Çağla Şikel kız kardeşidir.