Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hadise'den geçtiğimiz ay ayrılan Kaan Yıldırım'ın yalnızlığı kısa sürdü. Yıldırım, kalbini Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015 yılında bitiren Çağla Şıkel'e kaptırdı. İşte aşkın ilk karesi...

Önceki akşam Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürülen ikilinin plaj keyfi Magazin D kameraları tarafından görüntülendi.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu görüntü sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

"Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık."

Kaan Yıldırım'ın Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra Hadise'den ayrıldığı iddia edilmişti. Yıldırım, bu iddiaya yanıt verdi.

"DOSTÇA AYRILDIK"

Ünlü oyuncu, "Benim 3'üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım'ın ardından bir aşk haberi de Hadise'den geldi. Ünlü şarkıcı dün akşam iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi.

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi
Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi
Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi
Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi
Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Kaynak: Snob Magazin

Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
Aşk yaşadıkları konuşulan Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'den ilk görüntü geldi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Acun Ilıcalı Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 14:19:19. #1.15#

title