Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Hadise'den geçtiğimiz ay ayrılan Kaan Yıldırım'ın yalnızlığı kısa sürdü. Yıldırım, kalbini Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015 yılında bitiren Çağla Şıkel'e kaptırdı. İşte aşkın ilk karesi...

Önceki akşam Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürülen ikilinin plaj keyfi Magazin D kameraları tarafından görüntülendi.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu görüntü sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

"Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık."

Kaan Yıldırım'ın Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra Hadise'den ayrıldığı iddia edilmişti. Yıldırım, bu iddiaya yanıt verdi.

"DOSTÇA AYRILDIK"

Ünlü oyuncu, "Benim 3'üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım'ın ardından bir aşk haberi de Hadise'den geldi. Ünlü şarkıcı dün akşam iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi.

Kaynak: Snob Magazin