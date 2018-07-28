Ünlü sunucu Çağla Şıkel tatil fotoğraflarıyla magazin gündemini sallamaya devam ediyor. 2 çocuk annesi olan 39 yaşındaki ünlü sunucu Çağla Şıkel, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

DÜZGÜN FİZİĞİYLE PARMAK ISIRTTI

Objektiflere yansıyan mayolu fotoğraflarıyla erkek hayranlarını aklını başından alan Şıkel, kadın hayranlarına da parmak ısırttı.

ÇOCUKLARINI İHMAL ETMEDİ

Tatilde çocuklarıyla da ilgilenmeyi ihmal etmeyen ünlü isim, bol bol güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi. Şıkel'in kusursuz ve selülitsiz vücudu objektiflere yansıdı.

"EMRE ALTUĞ BAŞINI TAŞLARA VURUYORDUR"

Çağla Şıkel'in tatil fotoğrafları hayranları tarafından da takip ediliyor. Bazı hayranları Şıkel'in fotoğrafını paylaşarak, "Emre Altuğ başını taşlara vuruyordu" ifadesini kullandı.