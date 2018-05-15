Çağla Şıkel, Evleneceği Adamda Aradığı Kriterleri Sıraladı

Bir AVM'de düzenlenen etkinliğe katılan podyumların aranan ismi Çağla Şıkel, yeniden anne olmak istediğini söyledi.

ARADIĞI KRİTERLERİ SIRALADI

Ünlü model, evleneceği adamda aradığı kriterleri "Evleneceğim adamın benden daha güçlü olması lazım. Ben bu yaştan sonra artık işinde başarılı, disiplinli ve duruşuna aşık olabilirim" şeklinde sıraladı.

2015 YILINDAN BERİ BEKAR

Çağla Şıkel 2008 yılında Emre Altuğ ile evlenmişti. Çiftin yolları 2015 yılında ayrılmıştı.