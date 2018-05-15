Çağla Şıkel, Evleneceği Adamda Aradığı Kriterleri Sıraladı
2015 yılında Emre Altuğ'la ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, katıldığı etkinlikte evleneceği adamda aradığı kriterleri sıraladı.
Bir AVM'de düzenlenen etkinliğe katılan podyumların aranan ismi Çağla Şıkel, yeniden anne olmak istediğini söyledi.
ARADIĞI KRİTERLERİ SIRALADI
Ünlü model, evleneceği adamda aradığı kriterleri "Evleneceğim adamın benden daha güçlü olması lazım. Ben bu yaştan sonra artık işinde başarılı, disiplinli ve duruşuna aşık olabilirim" şeklinde sıraladı.
2015 YILINDAN BERİ BEKAR
Çağla Şıkel 2008 yılında Emre Altuğ ile evlenmişti. Çiftin yolları 2015 yılında ayrılmıştı.
YORUMLAR (17)
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BUNLARDA BENİM KRİTERLERİM: KISKANÇ OLMAYAN, ANLAYIŞLI, KÜLTÜRLÜ, İYİ BİR EĞİTİM ALMIŞ, MODERN GÖRÜŞLÜ, LAİK, ANNE KUZUSU OLMAYAN ÇÜNKÜ KAYNANA DIRDIRI ÇEKEMEM, TAM BİR GENTİLMEN OLSUN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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la bunlara koca adayının parası olsun yeter nasıl olsa 3 bılemedın 5 ay suruyor evlıklerı bır çoğununCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yani zengin adam arıyorum diyorsun zengin adam seni ne yapsın gide senden daha güzel çocuksuz bir bayan ile beraber olur sana paramı yedirecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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öyle adamda senin gibi kart çocuklu kadini ne etsin alır genç ve güzelini hiç evlenmemişini. zaten dua et bence ki emre seni almasaydı sen daha çok tostlar yemeye devam ederdin.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Çağla o zaman sen beni arıyorsun :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır